Используя какой-либо график из задания 2 определите: 1)чему равно значение функци?? при значении аргумента,равном 1;-1;0;2. 2)при каком значении аргумента значение функции равно 3;-1;0;-2 Проверьте свои результаты вычислением.
Алгебра
Используя какой-либо график из задания 2 определите: 1)чему равно значение функци?? при значении аргумента,равном 1;-1;0;2. 2)при каком значении аргумента значение функции равно 3;-1;0;-2 Проверьте свои результаты вычислением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) у=4-3(-4)=16 б) 1=4-3х -3х=-3 х=1 в) А (0; 4), 4=4 - принадлежит В (-1,5; 8,5), 8,5=4+4,5 - принадлежит С ( одна третья; 1), 1=4-1 - не принадлежит D(-2;2), 2=4+6 - не принадлежит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У мальчика в корзине некоторое количество морковок Он может их раз дать поровну 4,??ли 6,или 8.Какое наименшее количество морковок может быть в кор...
Математика
Вершины прямоугольника АВСД имеют соответственно координаты (-1;-3),(5;-3),(5;2),(-1;2). най??ите абсциссу точки пересечения диагоналей этого прямо...
Русский язык
В сухом ельничке с муравьиной кучи взлетел рябчик. А по куче, как шарики, прокатились крошечные рябчата. Они и летать ещё не умели.Определить падежи.
Математика