Используя координатную прямую, найдите пересечения и обьядините единицы промежу??ков: а) (-3; +б) и (4; +б) в) (-б; 6) и (-б; 9) б)(-б; +2) и (0; +б) г) (1; 5) и 0; 8)

Математика

Используя координатную прямую, найдите пересечения и обьядините единицы промежу??ков: а) (-3; +б) и (4; +б) в) (-б; 6) и (-б; 9) б)(-б; +2) и (0; +б) г) (1; 5) и 0; 8)

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