Используя координатную прямую, найдите пересечения и обьядините единицы промежу??ков: а) (-3; +б) и (4; +б) в) (-б; 6) и (-б; 9) б)(-б; +2) и (0; +б) г) (1; 5) и 0; 8)
Математика
Используя координатную прямую, найдите пересечения и обьядините единицы промежу??ков: а) (-3; +б) и (4; +б) в) (-б; 6) и (-б; 9) б)(-б; +2) и (0; +б) г) (1; 5) и 0; 8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри в приложении с чертежами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Детский билет в музей стоит 4 рубля. у кати 15 рублей, а у лены 17 рублей. сколько дете?? смогут сходить в музей на эти деньги? смогут ли катя и ле...
Английский язык
Помогите написать текст по образцу, только про панду This is a kangaroo. It is brown. A kangaroo has got a small head and big ears. It has got fo...
Математика