Используя любые данные таблицы №1, письменно составьте задачу в два действия. реш??те ее и запишите ответ. пресная вода 249 г, соленая вода 256г,лед пресной воды 229 г, лед соленой воды 246 г, свежевыпавший снег 18 г, слежавший...

Математика
Используя любые данные таблицы №1, письменно составьте задачу в два действия. реш??те ее и запишите ответ. пресная вода 249 г, соленая вода 256г,лед пресной воды 229 г, лед соленой воды 246 г, свежевыпавший снег 18 г, слежавшийся снег 108 г
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