Используя метод электронного баланса напишите ОВР реакцию и определите окислите??ь и восстановитель Ca3(PO4)2+SiO2+C=CaSiO3+P+CO " = " - это стрелочка

Химия
Используя метод электронного баланса напишите ОВР реакцию и определите окислите??ь и восстановитель Ca3(PO4)2+SiO2+C=CaSiO3+P+CO " = " - это стрелочка
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