Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнение реакц??и, схема которой Zn+H2So4=H2S+ZnSo4+H2o Определите окислитель и восстановитель

Гость: Гость:

Решая методом полуреаций, у меня получается: 4H2SO4 (конц. ) + 4Zn = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O ---- SO4 + 8H +8е -> S + 4H2O Zn(0) - 2e -> Zn(2+) SO4+8H+4Zn -> S+4H2O+4Zn на сайте химик. ру это реакция написана так: 5H2SO4 (конц. ) + 4Zn = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O на получай