Используя образец рассуждения ,скажите ,какие слова однокоренные,а какие стоят в ??азных формах одного того же слова

Русский язык
Используя образец рассуждения ,скажите ,какие слова однокоренные,а какие стоят в ??азных формах одного того же слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1- вторая строчка, во 2- первая, в 3- вторая.
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