Используя образец рассуждения ,скажите ,какие слова однокоренные,а какие стоят в ??азных формах одного того же слова

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Используя образец рассуждения ,скажите ,какие слова однокоренные,а какие стоят в ??азных формах одного того же слова

Автор: Гость