Используя правила знаков, запишите без скобок; 1) x=+(-1,9) 3) x=+(+3 дробная черта 8) 5) x=-(+ 2 дробная черта 3) 2) x=-(+0,75) 4) x=-(-2) 6) x=+(-1)

Математика
Используя правила знаков, запишите без скобок; 1) x=+(-1,9) 3) x=+(+3 дробная черта 8) 5) x=-(+ 2 дробная черта 3) 2) x=-(+0,75) 4) x=-(-2) 6) x=+(-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х=-1,9 2)х=-0,75 3)х=+ 3 дробная черта 8 4)х=+2 5)-2 дробная черта 3 6)-1
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