Используя равенство произведений, составьте пропорции : а)6*16=48*2 в)2,4*5,8=3,48*4 г)0,9*0,27=0,81*0,3 б) 12*12=18*8
Математика
Используя равенство произведений, составьте пропорции : а)6*16=48*2 в)2,4*5,8=3,48*4 г)0,9*0,27=0,81*0,3 б) 12*12=18*8
Ответ(ы):
Гость:
48:16=6:2 2,4:4=3,48:5,8 0,9:0,3=0,81:0,27 18:12=12:8
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