Используя различные источники информации, найдите наиболее точное, по вашему мне??ию, определение термина "закаливание"

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Используя различные источники информации, найдите наиболее точное, по вашему мне??ию, определение термина "закаливание"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАКАЛИВАНИЕ — повышение устойчивости организма к неблагоприятному действию ряда физических факторов окружающей среды
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