Используя различные источники информации, найдите наиболее точное, по вашему мне??ию, определение термина "закаливание"
Другие предметы
Используя различные источники информации, найдите наиболее точное, по вашему мне??ию, определение термина "закаливание"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАКАЛИВАНИЕ — повышение устойчивости организма к неблагоприятному действию ряда физических факторов окружающей среды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что такое жилки каковы их функции из каких частей состоит лист какие функции вып??лняет каждая из них какие виды листорасположения вы знаете
Экономика
Химия
1Какое соединение не разлагается при нагревании? 1)гидрокарбонат аммония 2 2)карбонат кальция 3)хлорид натрия 4)нитрат меди (II)
Математика