Используя рисунок, укажите верные утверждения: 1) Прямые a и b паралельны. 2) Прямы?? m и n паралельны. 3) угол 1 и угол 2 - накрест лежащие. 4) угол 3 и угол 4 - односторанние. 5) угол 3 и угол 5 - соответственные.

Геометрия

Используя рисунок, укажите верные утверждения: 1) Прямые a и b паралельны. 2) Прямы?? m и n паралельны. 3) угол 1 и угол 2 - накрест лежащие. 4) угол 3 и угол 4 - односторанние. 5) угол 3 и угол 5 - соответственные.

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