Используя знаки действий и скобки, сделайте так, чтобы выполнялись равенства:9 * 9 * 9 = 162; 9 * 9 * 9 = 0; 9 * 9 * 9 = 72; 9 * 9 * 9 = 729

Математика

Используя знаки действий и скобки, сделайте так, чтобы выполнялись равенства:9 * 9 * 9 = 162; 9 * 9 * 9 = 0; 9 * 9 * 9 = 72; 9 * 9 * 9 = 729

Автор: Гость