Используя знаки действий и скобки, сделайте так, чтобы выполнялись равенства:9 * 9 * 9 = 162; 9 * 9 * 9 = 0; 9 * 9 * 9 = 72; 9 * 9 * 9 = 729
Математика
Используя знаки действий и скобки, сделайте так, чтобы выполнялись равенства:9 * 9 * 9 = 162; 9 * 9 * 9 = 0; 9 * 9 * 9 = 72; 9 * 9 * 9 = 729
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (9+9)×9=162 2) (9-9)×9=0 3) (9×9)-9=72 4)9×9×9=729
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Мудрость уменьшает жалобы, а не страдания.приведи к этому высказыванию близкую по смыслу пословицу или поговорку и объясни почуму мудрость "уменьша...
География
Математика
Запиши числовые выражения Прочти их. Увеличь 15 в 5 раз меньше произведения в 3 раза. Увеличится в 2 раза и вычти из произведения 24. Через 27 часа...
Українська мова