Исправь ошибки. Хорошо паработала осень, разукрасила все вокрук. Под каждым дерев??м лежат и желтые и багровые и бурые листья. Солнце негреет но светит очень ярко. Вего лучах разнацветными алмазами блистят дождевые капли. Какая...

Гость: Гость:

Поработала, вокруг. Под каждым деревом лежат и желтые, и багровые, и бурые листья. Солнце не греет, но светит очень ярко. В его лучах разноцветными алмазами блестят дождевые капли. Какая красота? По небу медленно плывут белые облака. На краю леса, в золотом уборе, стоят клены. Он оделся не в желтый, а в красный наряд. С удовольствием смотришь на краски ранней осени!