Исправь ошибки. Объясни. Вот село высокое. (Место здесь высокое.) Это кот Пушок. (он ?? вправду, как Пушок.) Вот моя подружка роза. (А в руках подружки - роза.) Это речка тьма. (В речке рыбы - тьма!) Вот какая чудо-Рыбина! (Рис...

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Исправь ошибки. Объясни. Вот село высокое. (Место здесь высокое.) Это кот Пушок. (он ?? вправду, как Пушок.) Вот моя подружка роза. (А в руках подружки - роза.) Это речка тьма. (В речке рыбы - тьма!) Вот какая чудо-Рыбина! (Рисовала Люда рыбина.)

Автор: Гость