Исправь ошибки. Объясни. Вот село высокое. (Место здесь высокое.) Это кот Пушок. (он ?? вправду, как Пушок.) Вот моя подружка роза. (А в руках подружки - роза.) Это речка тьма. (В речке рыбы - тьма!) Вот какая чудо-Рыбина! (Рис...
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Исправь ошибки. Объясни. Вот село высокое. (Место здесь высокое.) Это кот Пушок. (он ?? вправду, как Пушок.) Вот моя подружка роза. (А в руках подружки - роза.) Это речка тьма. (В речке рыбы - тьма!) Вот какая чудо-Рыбина! (Рисовала Люда рыбина.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот село Высокое Место здесь высокое. Это кот Пушок Он и вправду,как пушок. Вот моя подружка Роза А в руках подружки-роза. Это речка Тьма В речке рыбы-тьма! Вот какая чудо-рыбина Рисовала Люда Рыбина
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