Исправь ошибки. Объясни. Вот село высокое. (Место здесь высокое.) Это кот Пушок. (он ?? вправду, как Пушок.) Вот моя подружка роза. (А в руках подружки - роза.) Это речка тьма. (В речке рыбы - тьма!) Вот какая чудо-Рыбина! (Рис...

Русский язык
Исправь ошибки. Объясни. Вот село высокое. (Место здесь высокое.) Это кот Пушок. (он ?? вправду, как Пушок.) Вот моя подружка роза. (А в руках подружки - роза.) Это речка тьма. (В речке рыбы - тьма!) Вот какая чудо-Рыбина! (Рисовала Люда рыбина.)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот село Высокое Место здесь высокое. Это кот Пушок Он и вправду,как пушок. Вот моя подружка Роза А в руках подружки-роза. Это речка Тьма В речке рыбы-тьма! Вот какая чудо-рыбина Рисовала Люда Рыбина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
. Прочитайте и письменно переведите на русский язык текст: GEOTHERMAL ENERGY AND TIDAL POWER 1. Geothermal energy is the natural heat generated in ...
Ответить
Русский язык
Предложения вопрос со словом музыка звенит
Ответить
Русский язык
Составить текст со словами бурлить кла кататься кипеть бушевать озаглавить
Ответить
Алгебра
Найдите допустимые значения букв, входящих в дробь 13а^2/а-17
Ответить
Биология
Предстательная железа и семенные пузыри необходимы для выработки семенной жидко??ти?
Ответить