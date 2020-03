Исправь ошибки в тех предложениях, где они есть, и напиши эти предложения правильно. 1) There is a school bus to your school? - No, there is. 2) Here is a nice pen for you in my bag. - Thank you much. 3) Is there a pet in th...

Английский язык

Исправь ошибки в тех предложениях, где они есть, и напиши эти предложения правильно. 1) There is a school bus to your school? - No, there is. 2) Here is a nice pen for you in my bag. - Thank you much. 3) Is there a pet in the box? - Yes, there are. It's a parrot!

