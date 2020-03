ИСПРАВЬ ОШИБКИ-ЗАЧЕРКНИ ЛИШНЕЕ СЛОВО! 1.Excuse me,where's is the hospital? 2.It's quarter past eleven o'clock. 3.I am don't havve to go to school on Saturday. 4.He has violin lessons twice times a week. !ПОЖАЛУЙСТА ПРОСТО ...

Гость: Гость:

1. Excuse me, where's the hospital? (Мы убрали повторяющееся слово is, т.к. where's = where is) 2. It's quater past eleven. (Здесь мы убрали слово o'clock, т.к. когда мы употребляем в предложении словосочетание quater past, слово o'clock приписывать не нужно) 3. I don't have to go to school on Saturday. (Здесь нам не нужно am. Когда мы говорим про действия, которые мы совершаем на регулярной основе, мы используем конструкцию Present Simple. Предложения в Present Simple строиться примерно так: Подлежащее + глагол в начальной форме + дополнительные слова И здесь нам am просто не нужно. Am/are/is обычно употребляется в Presnt Continious.) 4. He has violin lessons twice a week. (Слово times здесь лишнее. Когда мы хотим сказать, что делаем что-то один или два раза в неделю (или месяц, год и т.д.) в Present Simple, то мы пишем once a week или twice a week. Вот зато если мы хотим сказать, что делаем что-то три, четыре или более раз в неделю (месяц, год и т.д.), то говорим three times a week или four times a week, five times a week... и т.д. и т.д. Это такое правило, и его надо просто выучить.) Удачи!