Исправить ошибки, с употреблением паронимов Материал для стенда был взят из обычного отрывочного календаря. Испытания производятся в соотвествии с ГОСТом. В декабре наш завод встал на ремонт.

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Исправить ошибки, с употреблением паронимов Материал для стенда был взят из обычного отрывочного календаря. Испытания производятся в соотвествии с ГОСТом. В декабре наш завод встал на ремонт.

Автор: Гость