Исправить ошибки, с употреблением паронимов Материал для стенда был взят из обычного отрывочного календаря. Испытания производятся в соотвествии с ГОСТом. В декабре наш завод встал на ремонт.
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Исправить ошибки, с употреблением паронимов Материал для стенда был взят из обычного отрывочного календаря. Испытания производятся в соотвествии с ГОСТом. В декабре наш завод встал на ремонт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо слова отрывочного" надо использовать "отрывного". вместо слова "встал", надо использовать "стал".
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