Исправить ошибки в тексте. Сделайте так чтобы была правильная мысль. 1) Понятие ''знание и информация'' часто отождествляются на деле информация всегда является знанием,но не всякое знание является информацией. 2) Органы чувс...

Обществознание

Исправить ошибки в тексте. Сделайте так чтобы была правильная мысль. 1) Понятие ''знание и информация'' часто отождествляются на деле информация всегда является знанием,но не всякое знание является информацией. 2) Органы чувств человека воспринимают информацию ощущение,которые затем представляются нервной системой и мозгом. В результате чего совершается качественная изтеления. Сознание переходит в ощущение.

Автор: Гость