Исправить ошибки в тексте. Сделайте так чтобы была правильная мысль. 1) Понятие ''знание и информация'' часто отождествляются на деле информация всегда является знанием,но не всякое знание является информацией. 2) Органы чувс...
Обществознание
Исправить ошибки в тексте. Сделайте так чтобы была правильная мысль. 1) Понятие ''знание и информация'' часто отождествляются на деле информация всегда является знанием,но не всякое знание является информацией. 2) Органы чувств человека воспринимают информацию ощущение,которые затем представляются нервной системой и мозгом. В результате чего совершается качественная изтеления. Сознание переходит в ощущение.
Ответ(ы):
Гость:
1. Понятие 'знание и информация' часто отождествляются на деле,информация всегда является знанием,но не всякое знание является информацией. 2. Органы чувств человека воспринимают информацию. Ощущения,которые затем воспринимаются нервной системой и мозгом. В результате чего, совершается качественная (изтеления?). Сознание переходит в ощущение. Удачи)))
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