Исправте грамматические ошибки в следующих словах : тоскую по вам, ихний сын, с мной ,в сколько метрах?

Русский язык

Исправте грамматические ошибки в следующих словах : тоскую по вам, ихний сын, с мной ,в сколько метрах?

Автор: Гость