Исправьте ошибки,связанные с нарушением лексических и фразеологических норм. 1.Наконец тамада поднял тост за юбиляра. 2.Толстой негодует от возмущения, когда показывает нам Наполеона в этом эпизоде. 3.Это был симпатичный молод...

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Исправьте ошибки,связанные с нарушением лексических и фразеологических норм. 1.Наконец тамада поднял тост за юбиляра. 2.Толстой негодует от возмущения, когда показывает нам Наполеона в этом эпизоде. 3.Это был симпатичный молодой человек с ярко выраженным лицом. 4.Сейчас отечественные производители пытаются удешевить стоимость товаров. 5.Уровень жизни в нашей стране не только не повышается, но постоянно уменьшается.6.Разрешите вашему вниманию предоставить следующие выступление.7.Эти две растительные культуры прекрасно сосуществуют вместе на одной грядке.8.Они внесли огромную лепту в историю наполеоновских войн.

Автор: Гость