Исправьте ошибки связанные с нарушением норм управления. 1.Директор поздравил сотрудниц с Восьмым мартом. 2.Не все хотят оплачивать за услуги государства.3.Следует уделять большое внимание на на развитие образного мышления.4.О...
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Исправьте ошибки связанные с нарушением норм управления. 1.Директор поздравил сотрудниц с Восьмым мартом. 2.Не все хотят оплачивать за услуги государства.3.Следует уделять большое внимание на на развитие образного мышления.4.Оплата за обучение возможна по частям .5.Новое оружие не могло вселить страх противнику. ХЕЕЕЕЕЕЛП
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Директор поздравил сотрудниц с восьмым марта. Не все хотят платить за услуги государства. Новое оружие не могло испугать противника.Оплата за обучение будет выдоватся не вся сразу.Стоит Уделять больше внимания на развитие образного мышления.
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