Исправьте ошибки связанные с нарушением норм управления. 1.Директор поздравил сотрудниц с Восьмым мартом. 2.Не все хотят оплачивать за услуги государства.3.Следует уделять большое внимание на на развитие образного мышления.4.О...

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Исправьте ошибки связанные с нарушением норм управления. 1.Директор поздравил сотрудниц с Восьмым мартом. 2.Не все хотят оплачивать за услуги государства.3.Следует уделять большое внимание на на развитие образного мышления.4.Оплата за обучение возможна по частям .5.Новое оружие не могло вселить страх противнику. ХЕЕЕЕЕЕЛП
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Директор поздравил сотрудниц с восьмым марта. Не все хотят платить за услуги государства. Новое оружие не могло испугать противника.Оплата за обучение будет выдоватся не вся сразу.Стоит Уделять больше внимания на развитие образного мышления.
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