Исправьте в предложениях синтаксические ошибки (неправильное использование деепричастного оборота , нарушение норм управления, ошибка в построении цепочки однородных членов и др) На пресс-конференции в ЦДК перед общественность...
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Исправьте в предложениях синтаксические ошибки (неправильное использование деепричастного оборота , нарушение норм управления, ошибка в построении цепочки однородных членов и др) На пресс-конференции в ЦДК перед общественностью о проделанной работе отчитался министр юстиции. Дотронувшись до ветки орешника на меня посыпались крупные дождевые капли. Объявление: Ремонт квартир и помещений. облицовка плиткой, наклейка обоев, гипсокартон, подвесные потолки. Собравшись на праздник, не забудьте купить хлопушки, петарды и бенгальские огни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дотронувшись до ветки орешника на меня посыпались крупные дождевые капли.---------------------------- Когда я дотронулся до ветки...
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