Исправь ошибки в значениях фразеологизмов. голову повесить- запомнить,намотать на ус- обманывать,водить за нос- огорчиться

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Исправь ошибки в значениях фразеологизмов. голову повесить- запомнить,намотать на ус- обманывать,водить за нос- огорчиться
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Голову повесить-огорчиться,сделаться лицо печальным; Намотать на ус-запомнить; Водить за нос-обманывать. =========================================================== Хорошей учёбы!
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