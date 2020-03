Исправьте ошибки в диалоге: Mary Hello, what are you doing here? Hi, I come to you. Why? Do you not want to run with me for the morning? I stouter and want to return my form. Sorry but no. Iamp;#039;ve agreed to r...

Исправьте ошибки в диалоге: Mary Hello, what are you doing here? Hi, I come to you. Why? Do you not want to run with me for the morning? I stouter and want to return my form. Sorry but no. Iamp;#039;ve agreed to run with Dasha in the morning. You can run together We run, but we are bored. So we decided to bet. Who of us you agree to run in the mornings he gets a chocolate and ice cream. And often you argue for chocolates? Frequently. Now, because of them losing weight. So how? Lost weight? Not only gaining weight. I wonder why? Вот перевод если что: Маша привет, ты что здесь делаешь? Привет, я к тебе пришла. Зачем? Ты не хочешь бегать со мной по утром? я потолстела и хочу вернуть мою форму. Прости, но нет. Я уже согласилась бегать с Дашей по утрам. Вы можете бегать вместе Мы бегаем, но нам скучно. И мы решили поспорить. С кем из нас ты согласишься бегать по утрам тот получает шоколадку и мороженое. И часто вы спорите на шоколадки? Часто. Теперь из-за них худеем. Ну и как? Похудели? Нет вес только набирается. Интересно почему?

Mary, Hello, what are you doing here? Hi, I came to you. Why? Do you want to run with me in the morning? I have become stouter and I want to return my form. I`m sorry but no. I`ve agreed to run with Dasha in the morning. You can run together We do, but we are bored. So we decided to bet. Which of us you agree to run in the mornings gets a chocolate and an ice cream. And how often do you argue for chocolates? Frequently. Now, we are trying to lose weight because of them. So, how does it go? Have you both lost any weight? No! We're only gaining weight. Why, I wonder?