Исправьте предложения. Укажите характер стилистической ошибки. 1.Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Ярославля. 2. Подъезжая к реке, мы остановили л ошадей, соскочили на землю и, быстро раздев...

Исправьте предложения. Укажите характер стилистической ошибки. 1.Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Ярославля. 2. Подъезжая к реке, мы остановили л ошадей, соскочили на землю и, быстро раздевшись, бросились в воду. 3. Всё изложение в книге сделано предельно коротко, учитывая бюджет времени практического врача. 5. От науки требуются такие советы, применив которые получился бы большой эффект в практической работе. 6. Раньше для промера детали останавливали станок, в то время как теперь, пользуясь скобой особой системы, размер определяется за один приём на ходу станка. 7. Употребление этих выражений и оборотов может быть уяснено путём наглядных примеров, взяв в качестве иллюстраций образцы художественной литературы. 8. Прочитав вторично рукопись, мне думается, что она нуждается в серьёзной доработке. 9. Затем Сергеев назначается начальником автобазы,работая в этой должности полтора года.