Исправьте предложения. Укажите характер стилистической ошибки. 1.Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Ярославля. 2. Подъезжая к реке, мы остановили л ошадей, соскочили на землю и, быстро раздев...

Исправьте предложения. Укажите характер стилистической ошибки. 1.Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Ярославля. 2. Подъезжая к реке, мы остановили л ошадей, соскочили на землю и, быстро раздевшись, бросились в воду. 3. Всё изложение в книге сделано предельно коротко, учитывая бюджет времени практического врача. 5. От науки требуются такие советы, применив которые получился бы большой эффект в практической работе. 6. Раньше для промера детали останавливали станок, в то время как теперь, пользуясь скобой особой системы, размер определяется за один приём на ходу станка. 7. Употребление этих выражений и оборотов может быть уяснено путём наглядных примеров, взяв в качестве иллюстраций образцы художественной литературы. 8. Прочитав вторично рукопись, мне думается, что она нуждается в серьёзной доработке. 9. Затем Сергеев назначается начальником автобазы,работая в этой должности полтора года.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. После того, как баржа поднимется вверх по Волге, она будет выгружена на причалах Ярославля. 2. Подъехав к рек, мы остановил лошадей, соскочили на землю, и, быстро раздевшись, бросились в воду. 3.Всё изложение содержания книги сделано коротко (кратко), учитывая дефицит времени врача. 5. От науки требуются такие советы, применив которые мы можем получить большой эффект в практической работе. 6. Раньше для промера детали останавливали станок, теперь же, пользуясь скобой особой системы, размер определяется на ходу станка за один прием. 7. Употребление этих выражений и оборотов мы можем уяснить с помощью наглядных примеров, взяв в качестве иллюстраций образцы художественной литературы. 8. Прочитав повторно рукопись, я подумал, что она нуждается в серьёзной доработке. 9. Затем Сергеев назначается начальником автобазы и работает в этой должности полтора года.
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