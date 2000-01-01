Испытатель парашюта пролетел не раскрывая парашют 9,8 км за 150 сек . Определите на с??олько секунд сопротивление воздуха увеличило время падения

Физика

Испытатель парашюта пролетел не раскрывая парашют 9,8 км за 150 сек . Определите на с??олько секунд сопротивление воздуха увеличило время падения

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