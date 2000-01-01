Испытатель парашюта пролетел не раскрывая парашют 9,8 км за 150 сек . Определите на с??олько секунд сопротивление воздуха увеличило время падения
Физика
Испытатель парашюта пролетел не раскрывая парашют 9,8 км за 150 сек . Определите на с??олько секунд сопротивление воздуха увеличило время падения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
G•t²/2=9800 9,8•t²/2=9800 t²/2=1000 t²=2000 t=44.72 150-44.72=105.28 Ответ: на 105.28 сек.
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