Исследования показали что в состав информационной рнк входит 24% уридиловых 28% аде??иновых и 16% гуаниновых нуклеотидов. Определите процентный состав азотистых оснований молекулы ДНК,с которой списана указанная РНК

Биология
Исследования показали что в состав информационной рнк входит 24% уридиловых 28% аде??иновых и 16% гуаниновых нуклеотидов. Определите процентный состав азотистых оснований молекулы ДНК,с которой списана указанная РНК
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в иРНК 24% урацила, значит в значащей цепи ДНК 24% аденина, соответственно 28% тимина, 16% цитозина и 100-92=32% гуанина. 

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