Исследования показали что в состав информационной рнк входит 24% уридиловых 28% аде??иновых и 16% гуаниновых нуклеотидов. Определите процентный состав азотистых оснований молекулы ДНК,с которой списана указанная РНК
Биология
Исследования показали что в состав информационной рнк входит 24% уридиловых 28% аде??иновых и 16% гуаниновых нуклеотидов. Определите процентный состав азотистых оснований молекулы ДНК,с которой списана указанная РНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в иРНК 24% урацила, значит в значащей цепи ДНК 24% аденина, соответственно 28% тимина, 16% цитозина и 100-92=32% гуанина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните в словах буквы обозначающие безударные гласные буквы Гусей криклив??х караван , тянулся кюгу: приближалась довольно скучная пора стоя...