Исследовать формулу и построить ее график у=-х3-5х+3
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Исследовать формулу и построить ее график у=-х3-5х+3
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