Исследовать формулу и построить ее график у=-х3-5х+3

Разное
Исследовать формулу и построить ее график у=-х3-5х+3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Сколько квадратных метров составляет 5800 дециметров в квадрате.
Ответить
Разное
Определите графическим способом время и место встречи двух равномерно движущихся навстречу друг другу школьников, если в момент включения часов: а)...
Ответить
История
Почему англичане (в целом) поддержали Вильгельма Оранского, а герцогу Монмауту отказали в поддержке? Что отличало (помимо формальных оснований) эти...
Ответить
Разное
СФОРМУЛИРУЙ ТЕОРЕМУ ПИФФАГОРА
Ответить
Разное
От двух станций, расстояние между которыми 30км одновременно в противоположных направлениях удоляясь друг от друга отправляются два поезда. Один ид...
Ответить
Разное
Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья стоят в белых шубах. Спит пруд под ледяной корой. На аллее играли дети. Они слепил...
Ответить
Разное
Пасмурный,мелкий дождь зарядил с рассвета ,и казалось,что все вокруг не столько мокло,столько набухло:и земля, и уцелевшие на ветвях коричневые лис...
Ответить
Разное
СРОЧНО И ТОЧНО ПРАВИЛЬНО! 1. Определите, в каком предложении выделенное сочетание слов является словосочетанием. А) Чёрное и белое; Б) думать посто...
Ответить
Разное
Подчеркни предложение слова употреблены в переносном значении ветер в трубе Вот и свистит собака воет усталый день склонился к ночи усталым отклоня...
Ответить
Разное
Решите уравнение: 1) 7-2х=4,5-7х 2) 2(х-8)-5(х+6)=2 3) 6х/7=х-5/2 Решите задачи (Возможно надо будет составить уровнение) 1)За 4ч моторная лодка по...
Ответить