Исторический портрет Владимира Мономаха.

Владимир Мономах – внук Ярослава Мудрого. Своим прозвищем он обязан деду по материнской линии — Константину Мономаху. Это мудрый государственный деятель и законодатель, умелый полководец и дипломат, строгий и мудрый правитель.Мономах стремился всеми силами сохранить единство Руси, за повторную усобицу беспощадно карал.В 1097 году Мономах собрал съезд князей в Любече, на котором отмечалось, как пагубно влияют на Русь междоусобицы. Однако съезд закрепил начало раздробленности: «Каждый да держит отчину свою» (т. е. владеет землями, унаследованными от отца, и не покушается на чужие).Ещё не будучи киевским князей, Мономах организовал ряд успешных походов против половцев: в 1103, 1109 и 1111 годах, до этого был созван Долобский съезд князей в 1103, на котором князья договорились совместно выступить против половцев. В 1113 году, после смерти киевского князя Святополка Изяславича, в Киеве произошло восстание, Мономаха пригласили на княжение. Таким образом, на престоле он оказался в 60 лет!Дополнил « Русскую правду» «Уставом Владимира Мономаха», в котором значительно ограничил злоупотребления ростовщиков, тем самым были защищены права закупов – именно они страдали от беспредела ростовщиков. Было запрещено обращать в рабство отрабатывающих долг зависимых людей.