История 5класс 1вопрос. Как изменилась территория римской республики в результа??е завоеваний помпея и цезаря? 2вопрос. Дайте характеристику личности Цезаря и его государственной деятельности. Какие поступки Цезаря вы оцени...

История
История 5класс 1вопрос. Как изменилась территория римской республики в результа??е завоеваний помпея и цезаря? 2вопрос. Дайте характеристику личности Цезаря и его государственной деятельности. Какие поступки Цезаря вы оцениваете положительно, а какие-нет?
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