ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПОЖАЛУСТА, СРОЧНО НАДА!!!!!!!!!!! написати ессе " 3 причини які загро??ують людству, на мою думку це...""

История
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПОЖАЛУСТА, СРОЧНО НАДА!!!!!!!!!!! написати ессе " 3 причини які загро??ують людству, на мою думку це...""
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Проблема мира и разоружения, предотвращение войны. 2. Демографическая. 3. Преодоление отсталости развивающихся стран.
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