История Нового Времени 14 июня 1800 г. 21 октября 1805 г. 2 декабря 1805 г. Июль 1806 г. 21 ноября 1806 г. 21 июня 1807 г. 24 июня 1812 г. 7-8 сентября 1812 г.

14 июня 1800 г - битва при Маренго 21 октября 1805 г. - Трафальгарское сражение 2 декабря 1805 г. - Битва под Аустерлицем Июль 1806 г. - Рейнский союз 21 ноября 1806 г. -Континентальная блокада 21 июня 1807 г. - завершилось Афонское сражение 24 июня 1812 г. - Отечественная война 7-8 сентября 1812 г. -День воинской славы России