История отечества. Какое событие из названных произошло в период перестройки: 1) развернулось диссидентское движение 2) отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей ро ли КПСС 3) сформирована концепция постро...

История отечества. Какое событие из названных произошло в период перестройки: 1) развернулось диссидентское движение 2) отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей ро ли КПСС 3) сформирована концепция построения развитого социализма 4) разработана «Продовольственная программа» ___________________________________________ И укажите пожалуйста сайт откуда взяли материал. Или книгу. Очень нужно.