История создания греции

Греция была древней страной, но в 16 века она начала развиваться. Начались особые хозяйства и промышленные ремесла. Это очень продвинуло Грецию. В 1658 году Император 2 Василий Гектор взял на себя существование города. Все было хорошо, пока на город не напали татаро - монгольские иглы:) Василий смог от них уклониться, но во второй раз, он не смог. Его взяли в плен, где мучительно пытали и вскоре убили. Таким образов, хоть город Греция и развивался хорошо, то их император умер.