Истратив на посев 65 % имевшегося в запасе зерна, фермер обнаружил,что у него осталось 197,4 кг зарна.Сколько килограммов зерна было у фермера первоначально?

Математика

Истратив на посев 65 % имевшегося в запасе зерна, фермер обнаружил,что у него осталось 197,4 кг зарна.Сколько килограммов зерна было у фермера первоначально?

Автор: Гость