Истратив на посев 65 % имевшегося в запасе зерна, фермер обнаружил,что у него осталось 197,4 кг зарна.Сколько килограммов зерна было у фермера первоначально?
Математика
Истратив на посев 65 % имевшегося в запасе зерна, фермер обнаружил,что у него осталось 197,4 кг зарна.Сколько килограммов зерна было у фермера первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100-65=35%-осталось. 2)1974кг:35* 100=?
Гость:
100-65=35% 197.4:35x100=564кг
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