Итак, несколько для вас простых задачек. 1. На грядках растут 5 яблок. 1 яблоко украли, 2 хозяин съел. Сколько же осталось? 2. 1111+1111+9999 3. Маше 15 лет,Лизе -10, а Лере -11. Купили новые телефоны - большой, маленький и кно...

Математика

Итак, несколько для вас простых задачек. 1. На грядках растут 5 яблок. 1 яблоко украли, 2 хозяин съел. Сколько же осталось? 2. 1111+1111+9999 3. Маше 15 лет,Лизе -10, а Лере -11. Купили новые телефоны - большой, маленький и кнопочный. Кому достанется большой, а кому маленький. за правильный ответы признаю ответ лучшим и помогаю и подписываюсь! Удачно

Автор: Гость