Итак, несколько для вас простых задачек. 1. На грядках растут 5 яблок. 1 яблоко украли, 2 хозяин съел. Сколько же осталось? 2. 1111+1111+9999 3. Маше 15 лет,Лизе -10, а Лере -11. Купили новые телефоны - большой, маленький и кно...
Математика
Итак, несколько для вас простых задачек. 1. На грядках растут 5 яблок. 1 яблоко украли, 2 хозяин съел. Сколько же осталось? 2. 1111+1111+9999 3. Маше 15 лет,Лизе -10, а Лере -11. Купили новые телефоны - большой, маленький и кнопочный. Кому достанется большой, а кому маленький. за правильный ответы признаю ответ лучшим и помогаю и подписываюсь! Удачно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) яблоки на грязвах не растут 2)1111+1111+9999=1222 3) большой Маше ,а кнопочный Лере
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык