Итоги географических открытий
Разное
Итоги географических открытий
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Появились новшества в плане питания. Было доказано, что Земля имеет форму шара. Количество приправ, сахара, какао увеличилось.
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