Итоги правления Князя Игоря. пж срочно.

История
Итоги правления Князя Игоря. пж срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Большую часть своего правления Святослав провел в бесконечных походах. Часть историков довольно критически подходит к оценке его правления, обвиняя князя во внешнеполитических авантюрах. Однако, решая свои собственные проблемы, он отстаивал и государственные интересы. Походы на булгар и хазар обеспечили выход Руси к Каспийскому морю. Русь получила свой форпост на Таманском п-ове – Тмутаракань. «Балканская эпопея» Святослава еще больше усилила контакты с Византией и Болгарией. Византийские императоры, в своем общении с «варварами» признававшие только силу, окончательно вынуждены были признать возросшее значение Руси. Таким образом, Святослав сделал очень много для укрепления престижа молодого русского государства. как-то так)))
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