Итоги правления Князя Игоря. пж срочно.

Гость: Гость:

Большую часть своего правления Святослав провел в бесконечных походах. Часть историков довольно критически подходит к оценке его правления, обвиняя князя во внешнеполитических авантюрах. Однако, решая свои собственные проблемы, он отстаивал и государственные интересы. Походы на булгар и хазар обеспечили выход Руси к Каспийскому морю. Русь получила свой форпост на Таманском п-ове – Тмутаракань. «Балканская эпопея» Святослава еще больше усилила контакты с Византией и Болгарией. Византийские императоры, в своем общении с «варварами» признававшие только силу, окончательно вынуждены были признать возросшее значение Руси. Таким образом, Святослав сделал очень много для укрепления престижа молодого русского государства. как-то так)))