Юный биолог Вася, изучает прорастание семя фасоли, заметил , что первым всегда поя??ляется корень а)главный б)боковой в)придаточный г) боковой и придаточный д) главный и придаточный
Биология
Юный биолог Вася, изучает прорастание семя фасоли, заметил , что первым всегда поя??ляется корень а)главный б)боковой в)придаточный г) боковой и придаточный д) главный и придаточный
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