Юный биолог Вася, изучает прорастание семя фасоли, заметил , что первым всегда поя??ляется корень а)главный б)боковой в)придаточный г) боковой и придаточный д) главный и придаточный

Биология

Юный биолог Вася, изучает прорастание семя фасоли, заметил , что первым всегда поя??ляется корень а)главный б)боковой в)придаточный г) боковой и придаточный д) главный и придаточный

Автор: Гость