Юра гуляет с собакой в будние дни по 20 минут а по субботам и воскресеньям в 2 раза б??льше Сколько всего времени в неделю Юра гуляет с собакой
Математика
Юра гуляет с собакой в будние дни по 20 минут а по субботам и воскресеньям в 2 раза б??льше Сколько всего времени в неделю Юра гуляет с собакой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20*5=100 (мин) - в будние дни 2) 20*2 = 40 (мин) - в 1 день выходного дня 3) 40+40 =80 ( мин) - за 2 дня выходных 4) 100 + 80 = 180 ( мин) гуляет за неделю 180 минут или 3 часа незачто
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