Юра гуляет с собакой в будние дни по 20 минут а по субботам и воскресеньям в 2 раза б??льше Сколько всего времени в неделю Юра гуляет с собакой

Математика

Юра гуляет с собакой в будние дни по 20 минут а по субботам и воскресеньям в 2 раза б??льше Сколько всего времени в неделю Юра гуляет с собакой

Автор: Гость