Иван Царевич и сером волк 1 Подумай и объясни что нового ты узнал о Иване царевиче в каждой части 2 Каким был Иван царевич опишите его 3 Почему именно Иван царевич сумел о брести счастье а не его братья Заранее спа...
Иван Царевич и сером волк 1 Подумай и объясни что нового ты узнал о Иване царевиче в каждой части 2 Каким был Иван царевич опишите его 3 Почему именно Иван царевич сумел о брести счастье а не его братья Заранее спасибо!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В каждой новой части мы понимали что он не терпеливый он был добрым умным потому что он был добрее своих братьев незачто