Иван и Саша вырезали из белой бумаги 4 ёлочки разных размеров. Сколькими способами можно покрасить вырезанные ёлочки в серебристый и зелёный цвета, если количество краски не ограничено, а каждую ёлочку можно красить только в од...
Математика
Иван и Саша вырезали из белой бумаги 4 ёлочки разных размеров. Сколькими способами можно покрасить вырезанные ёлочки в серебристый и зелёный цвета, если количество краски не ограничено, а каждую ёлочку можно красить только в один цвет?
Ответ(ы):
Гость:
Так как елки разные , а цвета всего два , то это будет 4 во второй степени т.е 16. Ответ:16 способов
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