Иван и Саша вырезали из белой бумаги 4 ёлочки разных размеров. Сколькими способами можно покрасить вырезанные ёлочки в серебристый и зелёный цвета, если количество краски не ограничено, а каждую ёлочку можно красить только в од...

Математика

Иван и Саша вырезали из белой бумаги 4 ёлочки разных размеров. Сколькими способами можно покрасить вырезанные ёлочки в серебристый и зелёный цвета, если количество краски не ограничено, а каждую ёлочку можно красить только в один цвет?

Автор: Гость