Иван Иванович купил два компьютера за 500 долларов, а затем продал их и получил 40% прибыли. Что стоил Ивану Ивановичу каждый компьютер, если на перво м прибыли получено 25%, а на втором - 50%? Пожалуйста, подро...
Иван Иванович купил два компьютера за 500 долларов, а затем продал их и получил 40% прибыли. Что стоил Ивану Ивановичу каждый компьютер, если на перво м прибыли получено 25%, а на втором - 50%? Пожалуйста, подробно с решением.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
500/100=5 долларов стоит 1% 25*5=125 долларов за первой компьютер 50*5=250 долларов за второй.