Иван Иванович купил два компьютера за 500 долларов, а затем продал их и получил 40% прибыли. Что стоил Ивану Ивановичу каждый компьютер, если на перво м прибыли получено 25%, а на втором - 50%? Пожалуйста, подро...

Иван Иванович купил два компьютера за 500 долларов, а затем продал их и получил 40% прибыли. Что стоил Ивану Ивановичу каждый компьютер, если на перво м прибыли получено 25%, а на втором - 50%? Пожалуйста, подробно с решением.