Иван порезал батон хлеба и сделал бутерброды.Сколько у него получилось бутерброд??в,если он сделал 10 разрезов?

Математика
Иван порезал батон хлеба и сделал бутерброды.Сколько у него получилось бутерброд??в,если он сделал 10 разрезов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11 бутербродов получилось
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