Иван порезал батон хлеба и сделал бутерброды.Сколько у него получилось бутерброд??в,если он сделал 10 разрезов?

Математика

Иван порезал батон хлеба и сделал бутерброды.Сколько у него получилось бутерброд??в,если он сделал 10 разрезов?

Автор: Гость