Иван родился в декабре. Сумма всех чисел дней после его дня рождения в данном месяце в три раза больше суммы чисел дней до его дня рождения в этом же месяце. Определите день р ождения Ивана А.14 декабря Б.16 декабря В. 18 декабря Г. 20 декабря