Иван родился в декабре. Сумма всех чисел дней после его дня рождения в данном месяце в три раза больше суммы чисел дней до его дня рождения в этом же месяце. Определите день р ождения Ивана А.14 декабря Б.16 декабря В...
Иван родился в декабре. Сумма всех чисел дней после его дня рождения в данном месяце в три раза больше суммы чисел дней до его дня рождения в этом же месяце. Определите день р ождения Ивана А.14 декабря Б.16 декабря В. 18 декабря Г. 20 декабря
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть дата х. До нее х-1 день, после нее 31-х. Номера дней образуют арифметическую прогрессию, используем формулу суммы. (1+х-1)*(х-1)/2 *3 = (х+1+31)*(31-х)/2 х*(х-1)*3 =(х+32)(31-х) 3х-3х =-х-х+992 4х-2х-992=0 2х-х-496=0 D= 3969 x=(1+-63)/4, x1=16, x2=-31/2. Ответ 16.(Б)