Иволги кричат да стонут да кукушки наперебой отсчитывают кому - то непрожитые годы нужна ли запятая после 2 да?
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Иволги кричат да стонут да кукушки наперебой отсчитывают кому - то непрожитые годы нужна ли запятая после 2 да?
Ответ(ы):
Гость:
Нужна, так как можно заменить союзом "и" . Иволги кричат да стонут, и кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. Ставим запятую, так как тут 2 грамматические основы (иволги кричат и кукушки отсчитывают)
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