Иволги кричат да стонут да кукушки наперебой отсчитывают кому - то непрожитые годы нужна ли запятая после 2 да?

Разное
Иволги кричат да стонут да кукушки наперебой отсчитывают кому - то непрожитые годы нужна ли запятая после 2 да?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужна, так как можно заменить союзом "и" . Иволги кричат да стонут, и кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. Ставим запятую, так как тут 2 грамматические основы (иволги кричат и кукушки отсчитывают)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Лгика. в корзине 6 яблок и3 мальчика каждому по 2 яблока и в корзине осталось 2 ялоко.
Ответить
Разное
Пример использования воды человеком в промышленности
Ответить
Разное
Какой вред приносят овраги?
Ответить
Разное
Скопируй на клеточном листе тетради треугольник и Проведите его оси симметрии
Ответить
Разное
Расставьте недостающие запятые, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Слово может быть и орудием зла, когда оно (не)соед..ня..т а раз(ь,ъ)е...
Ответить
Разное
Рассказ срочно нужен один день из жизни европейца 16 века. Срочно надо.
Ответить
Разное
Уявіть,що незабаром буде свято.Складіть опис у художньому стилі святково оформленого(за вашим проектом) класу чи кімнати.
Ответить
Разное
ЗАДАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УМНЫХ, ОТЛИЧНИКОВ И Т.Д. помогите прошу!!! 1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Отец позвал Петю в огород(подчёркнута буква д)....
Ответить
Разное
Длины сторон треугольника относятся как 2:3:4. Найдите периметр, если сумма наибольшей и наименьшей равна 18 см
Ответить
Разное
Перевидите на английский очень срочно. Знаменитый ученый случайно обнаруживает в образцах лавы из северного вулкана останки животных, исчезнувших с...
Ответить