из 1 3 5 7 9 11 13 15 этих чисел должно получится 30

из 1 3 5 7 9 11 13 15 этих чисел должно получится 30

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1-3-5+7-9+11+13+15=30 7-9x15=30
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