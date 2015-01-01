Из 10 билетов выигрышными являются два. Определить вероятность того, что среди взя??ых наудачу 5 билетов хотя бы ОДИН выигрышный

Гость: Гость:

Общее число случаев n=(С из 10 по 5)=10!/(5!•5!) =252. Благоприятное число случаев – два выигрышных и три пустых – m=(С из 2 по 2)• (С из 8 по 3) = 1•8•7•6/6=56. Тогда искомая вероятность будет равна Р=m/n=56/252=0,22.