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Из 10 гномов 4 научились летать. Сколько гномов летат не могли
Из 10 гномов 4 научились летать. Сколько гномов летат не могли
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 10-4=6 Ответ: 6 гномов не летают
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