из 100л молока получается 4кг масла Сколько масла получится при переработки 6000л молока

Гость: Гость:

Составим пропорцию: 100л молока= 4 кг масла 6000л молока= х кг масла х=4*6000/100=240 кг масла Второй способ: Найдём во сколько раз увеличилось количество молока: 60000:100=60 Значит молока стало в 60 раз больше, тогда и масла получится в 60 раз больше, т.е. 4*60=240 кг масла