из 100л молока получается 4кг масла Сколько масла получится при переработки 6000л молока

Математика
из 100л молока получается 4кг масла Сколько масла получится при переработки 6000л молока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 100л молока= 4 кг масла 6000л молока= х кг масла х=4*6000/100=240 кг масла Второй способ: Найдём во сколько раз увеличилось количество молока: 60000:100=60 Значит молока стало в 60 раз больше, тогда и масла получится в 60 раз больше, т.е. 4*60=240 кг масла
Гость:
100л   - 4 кг 6000л - x кг x=(6000*4)/100=240 кг                 Ответ: 240 кг
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