Из 2.316 г оксида серебра можно получить 2.536 г фтора или 2.154 г серебра. Найти эквивале??тный вес фтора

Химия

Из 2.316 г оксида серебра можно получить 2.536 г фтора или 2.154 г серебра. Найти эквивале??тный вес фтора

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