Из 2.316 г оксида серебра можно получить 2.536 г фтора или 2.154 г серебра. Найти эквивале??тный вес фтора
Химия
Из 2.316 г оксида серебра можно получить 2.536 г фтора или 2.154 г серебра. Найти эквивале??тный вес фтора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M O в оксиде = 2.316-2.156 = 0.16 г; т.к. M экв. O в оксидах = 16/2 = 8 г/моль, то M экв. Ag = 2.156*(8/0.16) = 107.8 г/моль; m F во фториде = 2.536-2.156 = 0.38 г; след-но, M экв. F = 0.38*(107.8/2.156) = 19 г/моль.
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